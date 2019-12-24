شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: قول "مدد يا سيدنا الحسين" جائز ومن يحرمه عقله مشوش.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية جواز قول المسلم "مدد يا سيدنا الحسين، ومدد يا رسول الله"، ردا على سؤال أحد متابعى الدار خلال بث مباشر للصفحة الرسمية للدار عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك اليوم الثلاثاء.

وقال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال البث المباشر:"من يحرم قول مدد يا سيدنا الحسين أو مدد يا رسول الله عقولهم مشوشة، خلطوا بين التوحيد والشرك، ويظنون أنهم حماة التوحيد، فقول مدد يا رسول الله أو مدد يا سيدى فلان، ليس شرطا لأنه ليس عبادة".

وتابع ممدوح:"نحن مثلا فى المنزل نقول لمن فى المطبخ يا فلان أمدنا بالشاى، فقول المدد يا سيدى فلان لن يمدنا قطعا بالحياة فهذا لا يخطر بعقل الموحد".

واستطرد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:"أما من يقول كيف نطلب مددا من أموات نقول لهم ألا تؤمنوا بالحياة البرزخية، كما أن قول مدد يا حسين مثلا أو يا رسول الله تعنى أننا نطلب من الله أن يمدنا بمثل ما أمد به سيدنا الحسين أو الرسول صلى الله عليه وسلم".

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وتجرى دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بشكل دورى، للإجابة على أسئلة المتابعين.

ويحتفل المصريون كل عام بقدوم رأس الإمام الحسين بن على بن أبى طالب، لمرقده بجامع مولانا الحسين بحى الجمالية، حيث يتم الاحتفال بتلك المناسبة لمدة أسبوع، ويتوافد الآلاف من كافة محافظات الجمهورية على منطقة وتختتم تلك الاحتفالات يوم الثلاثاء الأخير من شهر ربيع الآخر، والذى يوافق اليوم 24 ديسمبر.