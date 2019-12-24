شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع النواب» تناقش جهود مكافحة الفساد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعا، لمناقشة جهود مكافحة الفساد ودور الجهات المختلفة بالدولة.

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وقال اللواء كمال عامر، رئيس اللجنة، إنها أكدت خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، أهمية مشاركة المجتمع في مكافحة الفساد بجميع صورة وأشكاله، والتكاتف لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار، بحضور ممثلي وزارة العدل.

وأضاف «عامر»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين عقب الاجتماع، أن اللجنة وجهت بأهمية دور وزارة العدل في مكافحة أي صور للفساد في الجهات التابعة لها، لاسيما التي تتصل مباشرة بالتعامل مع الجمهور.

وتابع «عامر»، أن اللجنة ستواصل دراسة ومسؤولية باقي الجهات الرقابية في مواجهة الفساد، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدي تنفيذها، والتي أكد فيها عقب أداء الوزراء ونواب الوزراء الجدد اليمين الدستورية، أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.