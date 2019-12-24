شكرا لقرائتكم خبر عن استرداد 3 أفدنة أملاك دولة متعدى عليها منذ 22 عامًا بقرية «وردان» بمنشأة القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت محافظة الجيزة من استرداد 3 أفدنة أراضي من أملاك الدولة بقرية «وردان»، بمركز ومدينة منشأة القناطر، كان متعديا عليها من قبل مخالفين، وذلك بعد أكثر من 22 عاماً وذلك خلال حملة مكبرة شنتها أجهزة المحافظة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية .

وقال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الحملة جاءت في إطار خطة الدولة لإستعادة الأراضي المتعدى عليها.

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وأكد أن الأرض كانت مخصصة لإقامه محطة للصرف الصحي لقرية «وردان»، وتسبب التعدي عليها في تعطيل المشروع، والوقوف حائلاً دون تنفيذه، ما تسبب في معاناه الاهالي طوال هذه السنوات.

وأشار المحافظ الجيزة أنه تم تنفيذ أعمال الإزالة لكافة التعديات على الأرض، وتسليمها للشركة المسؤولة عن أعمال إنشاء المحطة.

حيث تم إنزال المعدات داخل الأرض للبدء في مشروع محطة الصرف الصحي، للتسهيل على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي.

ووجه «راشد» رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر بالمتابعة اليومية للأرض، وإزالة أي معوقات تواجه الشركه العاملة أولاً بأول، وعدم السماح بالتعدي عليها مجدداً .