شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على دعم توصيل الغاز الطبيعي لـ2.5 مليون أسرة بمنحة من الوكالة الفرنسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب، في جلسته اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 603 لسنة 2019 بشأن التعديل الثاني لاتفاق تنفيذ المنحة الموقع بتاريخ 17 أبريل 2016، بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر2019.

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وأوضحت لجنة الطاقة التي ناقشت المنحة، أن التعديل الثاني لاتفاق تنفيذ المنحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل يستهدف تخفيف أعباء توصيل الغاز في المناطق المهمشة من خلال المساهمة في رسوم توصيل الغاز للمنازل.

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن المنحة سيستفيد منها الأسر غير القادرة من خلال المساهمة في رسوم الغاز بدعم أكثر من 800 جنيه، ثم يزيد إلى كامل قيمة الرسوم الخاصة بتوصيل الغاز، مما يرفع أعداد الأسر الواقعة تحت مظلة الدعم يصل بدعم أكثر من 2.5 مليون أسرة مما يحسن مستوى الحياة، ويدعم شبكة الغاز الطبيعي باعتبارها أفضل وسيلة للاستخدام المنزلي، وكذا الشركة المنفذة للأعمال وهيئة الغاز.

وناشد النائب عن محافظة قنا محمد الغول أن تراعي المنحة التوزيع الجغرافي للمحافظات والقرى الأكثر احتياجا وخاصة قنا، وعلق «عبدالعال» قائلا: القرى والمحافظات الأكثر احتياجا هي في الصعيد.