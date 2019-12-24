شكرا لقرائتكم خبر عن «‪ القوى العاملة»: تعيين 2800 شاب بالقطاع الخاص بالقليوبية بينهم 33 من متحدي الإعاقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن عدد الذين تم تعينهم من خلال مديرية القوى العاملة بالقليوبية من خلال شهادات القيد «كعب العمل» المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية 2800 شاب، منهم 33 من ذوي الاحتياجات الخاصة بالقطاع الخاص، وذلك من بين 6586 من راغبي العمل المسجلين بمكاتب التشغيل، فضلا عن 287 فرصة عمل أتيحت من خلال مكاتب التشغيل بالمديرية، بالإضافة إلى 13 من متحدي الإعاقة تم ترشيح لمنشآت القطاع الخاص.

وقال وزير القوى العاملة، إنه تلقى تقريرًا بذلك من محمد طه مدير المديرية، أشار فيه إلى أن المديرية قامت بإجراء قياس مستوى مهارة 2057 عاملا على المهن المختلفة واستخراج 2061 ترخيص بمزاولة الحرفة على المهن المختلفة، وتوثيق 5 شهادات قياس مستوى مهارة للعمل بالخارج، و21 خطابا لمهن غير خاضعة للقياس والمزاولة وغير واردة بالقرارات الوزارية في هذا الشأن، وذلك خلال نوفمبر2019.

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وقال مدير المديرية، إنه في مجال السفر للعمل بالخارج تم إصدار 115 تصريح بالعمل بالخارج من مكتب التصاريح بمديرية أمن القليوبية، منهم 39 مؤهلات عليا، و45 متوسطة، و6 فوق المتوسطة، و25 بدون مؤهل .

وأشار إلى أنه في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة بلغ إجمالي المسجلين بالإدارة المختصة 16 ألفا و392 عاملا، وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه لرعاية هذه الفئة 93 ألفا و130 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية والمساعدات من «زواج وولادة وعمليات جراحية .

وقال: إنه تم التفتيش على 891 منشأة في مجال تفتيش العمل دوريا، وبلغت الحملات التفتيشية النهارية 22 حملة على 29 منشأة، وعدد المحاضر ضد المنشآت المخالفة 234 محضرا، وإجراء التفتيش على 373 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وبلغت المخالفات التي حرر لها محاضر 150 محضرًا، والشكاوى المقدمة لمكاتب علاقات العمل 137 شكوى تم تسوية 10 شكاوي وديا وإحالة 43 للقضاء، وحفظ 59 شكوى، ومازالت هناك 25 شكوى تحت البحث والدراسة .

وتابع قائلا: «في مجال المرأة والتفتيش على عمل الطفل تم التفتيش على 23 منشأة وجاءت 15 منشأة مستوفاة، وإنذار 16 منشآه مخالفة لقانون العمل والطفل في هذا المجال، وتحرير 4 محاضر، وبلغ عدد الأطفال الذين شملهم التفتيش 35 طفلا، وعقد 8 ندوات لتوعية العاملات في مجال تنظيم الأسرة بالمشكلة السكانية».