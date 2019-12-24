شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: توفير 500 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تربط بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن نجاح الوزارة في حشد ما يقرب من 500 مليون دولار أمريكي خلال العامين الماضيين، لتنفيذ مشروعات تربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، وذلك من «مرفق البيئة العالمي»، وذلك لتنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية الخاصة بالربط بين الاتفاقيات الثلاثة والتي تم إصلاحها في مؤتمر التنوع البيولوجي.

وقالت «فؤاد»: «أصبح هناك ضرورة لاستمرار الجهود الوطنية والاقليمية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية من خلال استكمال الإطارالخاص بالاستراتيجية الوطنية للتكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحويلها إلى برامج تنفيذية يتم ادماجها مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستقبلية على النحو الذي يحقق المصلحة الوطنية بما لا يؤثر على خطط التنمية الاقتصادية القادمة.

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وقالت أن جهود وزارة البيئة برزت في قضية التغيرات المناخية بإعادة تشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية مجموعة من الوزراء المعنين حيث يختص المجلس بصياغة الاستراتيجيات وسياسات تغير المناخ في مصر، وكذلك المشاركة في اجتماع لجنة السندات الخضراء بهيئة الرقابة المالية لإعداد الاشتراطات الخاصة بخبراء مراجعة مشروعات السندات الخضراء، وكذلك دور مصر الريادي من خلال رئاسة مصر لتحالف التكيف مع إنجلترا في الفترة من إبريل إلى سبتمبر 2019 ورئاسة وزيرة البيئة لوفد المصري في الاجتماعات التحضيرية في أبوظبي وفي قمة المناخ سبتمبر 2019.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى ان هذه الرئاسة أدت إلى إعلان سياسي انضم له أكثر من 110 دولة و70 منظمة بجانب رصد التمويل الإضافي لموضوعات التكيف، وإدراج المبادرة الإفريقية للتكيف ضمن المبادرات التي سيتم دعمها من قبل الدول المتقدمة، خاصة أن تلك المبادرات أطلقها فخامة رئيس الجمهورية في 2015 ودعم مصر لموقف المجموعة الأفريقية والعربية، فيما يخص التعاون لاتفاق تغير المناخ ورئاسة وزيرة البيئة ليوم إفريقيا على هامش مؤتمر تغير المناخ.

وكذلك دفع عجلة الربط بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي في الاحتفال بيوم المرأة بمدريد من خلال الرئاسة التشيلية. بالاضافة إلى تنسيق مصر مع إنجلترا في الموقف التفاوضي ووضع موضوعات التكيف والتمويل ضمن الأولويات وذلك لتولي إنجلترا رئاسة المؤتمر القادم لتغير المناخ.