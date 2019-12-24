شكرا لقرائتكم خبر عن شكاوى من تراكم القمامة ومخالفات بناء وتعديات في لقاء محافظ الجيزة بالمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لقاءه الدوري مع عدد من المواطنين، للاستماع إلى مشاكلهم، والتوجيه بحلها، في حضور المسؤولين المختصين عن المشكلة، من رؤساء الأحياء والمراكز والمديريات.

استمع المحافظ لشكوى مواطن يتضرر من قيام مالك عقار بتحويل الدور الأرضي من سكني إلى تجاري، وتعديه على منطقة الإشتراطات والمنافع العامة، موجهاً رئيس حي العمرانية بإزالة كافة المخالفات بالكامل خلال ٤٨ ساعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف، وعدم السماح له بمزاولة أي نشاط تجارى، كما قرر المحافظ إحالة الموظف المسؤول للتحقيق.

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واستمع محافظ الجيزة لشكوي مواطن يتضرر من وجود مخالفات البناء، وتدنى مستوى النظافة بهضبة الأهرام، وقد وجه المحافظ حى الهرم بالتصدي بكل حزم للأعمال المخالفة، وعدم السماح بوجود أي أعمال بناء حديثة، مشددآ على مواصلة وتكثيف الحملات وإزالة كافة الأوتاد والحواجز الحديدية، الموجودة أمام العقارات، إلى جانب تفعيل دور إدارة النظافة الموجودة بالهضبة، مضيفاً بأن المحافظة تمكنت خلال الفترة الماضية من رفع تجمعات وأكوام للقمامة من حوالي 100قطعة أرض، إستجابة لمطالب المواطنين .

وخلال اللقاء إستجاب «راشد» لمواطنة تتضرر من وجود أكوام للقمامة بقطعة أرضى بشارع العروبة بحي الطالبية، موجهآ رئيس الحى برفع كافة تجمعات القمامة الموجودة، وتجميل المنطقة وإستغلالها كساحات إنتظار لعدم قيام المواطنين بتكرار إلقاء القمامة مجدداً .

وشهد اللقاء توجيه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز بقطع كافة المرافق عن المقاهي المخالفة، وخاصة التي تقوم بإستغلال الطريق العام .