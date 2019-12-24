شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق المستخدمين في أول اجتماع لها، بتشكيلها الجديد، وذلك بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبحضور المهندس مصطفى عبدالواحد، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

استهل «طلعت» الاجتماع، بتوجيه الشكر للسادة أعضاء اللجنة على قبولهم مسؤولية المشاركة في عضوية هذه اللجنة المنوط بها إصدار التوصيات التي تخص أحد أهم المهام التنظيمية المسندة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي حماية مصالح مستخدمي خدمات الاتصالات، وأوصى الوزير اللجنة بالإكثار من إصدار التوصيات المعنية بتنفيذ الحملات التوعوية بحقوق المشتركين وواجباتهم.

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وأكد «طلعت» على الدور الذي يلعبه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنظيم وحوكمة خدمات الاتصالات؛ مسلطاً الضوء على الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين جودة خدمات الاتصالات والانترنت واستخدام معايير دولية لقياس جودة الخدمات؛ وأكد الوزير أنه تم استثمار نحو مليار و600 مليون دولار خلال عام ونصف في البنية المعلوماتية بهدف تحسين خدمات الإنترنت، وهو الأمر الذي أثمر عن رفع متوسط سرعات التحميل للانترنت من 5.7 ميجابت/ثانية إلى 20 ميجابت/ الثانية، كما تم إنشاء مركز مراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بهدف إجراء قياسات دورية لجودة خدمات الصوت والانترنت المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في مصر، واتاحة تقارير القياسات شهرياً للمواطنين.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بمراجعة إجراءات الخدمات المقدمة للمشتركين والانتقال من مشغل إلى آخر، ومراجعة نماذج التعاقدات بين المشتركين ومقدمي الخدمة لتعظيم التوازن بين طرفي العلاقة، وإعداد توصية بشأن حماية الخصوصية وسرية بيانات عملاء مقدمي خدمات الاتصالات؛ كما أوصت بالبدء في دراسة إنشاء لجنة فرعية لدراسة شكاوى المواطنين.

يشار إلى أن لجنة حقوق المستخدمين هي لجنة تتبع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتضم مجموعة من الشخصيات البارزة والخبراء ذو خلفيات تكنولوجية وطبية وقانونية وإعلامية وممثلي المجتمع المدني وأساتذة اكاديميين، ويرتكز دورها على التأكد من حصول المستخدم المصري على حقوقه داخل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمتمثلة في المنافسة الحرة، والأسعار المناسبة، وجودة الخدمة المقدمة، ومنع الاحتكار، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات المناسبة لهم، والقضاء على الممارسات الخاطئة من خلال نشر الوعي بخدمات الاتصالات.

وضم التشكيل الجديد كل من أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية السابق، والدكتور سامح فريد، رئيس جامعة نيو جيزة، الدكتور شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، واللواء الدكتور راضي عبدالمعطى على، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، مي عبدالحميد رئيس صندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خالد حنفي من ذوى الاعاقة وعضو مجلس النواب الدكتور طلعت عبدالقوى رئيس مجلس ادارة الاتحاد العام للجمعيات الاهلية، سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك لدكتور مدحت عبدالمنعم المسيري استاذ الهندسة الفيزيائية- جامعة القاهرة ياسر فتحى رزق رئيس مجلس ادارة جريدة اخبار اليوم محمد صلاح الدين منتصر الكاتب والصحفي بجريدة الاهرام، جلال دويدار كاتب وصحفي بالأخبار الدكتور خالد الشريف رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات سيكونس للاتصالات أسامة الإعلامي عبداللطيف المناوي كاتب وصحفي محمد أبوشقة استاذ قانوني كمال كامل ريان زيان رئيس قسم الاتصالات بجريدة العالم اليوم المهندس أحمد عبدالعزيز مدير عام السياسات التقنية بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة) هدى الديب رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والإعلام بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مقرر اللجنة).