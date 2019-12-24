شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يطلب تصوير مقاعد الوزراء بالبرلمان فارغة: «الرأي العام من حقه يعرف ويشوف» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
طلب الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، من المصورين الصحفيين التقاط صور لمقاعد الوزراء بقاعة المجلس وهي فارغة من حضور أي من الوزاراء التي طلب المجلس حضورهم.
وقال «عبدالعال» خلال الجلسة العامة للمجلس: «الرأي العام المصري من حقه أن يعرف ويشوف».
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