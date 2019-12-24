شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة»: تصميم لوحة إرشادية مصورة لمناظر نقش «أدوات الجراحة» بمعبد كوم أمبو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار خطة وزارة السياحة والآثار للحفاظ على المواقع والمناطق الأثرية المختلفة والنهوض ورفع كفاءة الخدمات السياحية بها، قامت الوزارة بتصميم لوحة إرشادية مصورة للمناظر الأصلية الخاصة بنقش «أدوات الجراحة» المشهورة والموجودة بمعبد كوم أمبو بأسوان، ووضعها بالساحة الخارجية للمعبد.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم تصميم هذه اللوحة الإرشادية وفقًا لأحدث الطرق العلمية المتبعة في هذا المجال، مشيرا إلى أنه تم وضعها في الساحة الخارجية للمعبدبالقرب من الممر الضيق الذي يوجد به النقش الأصلي، وذلك لتخفيف تكدس وزحام الزائرين الذين يقفون بالساعات أمامها لمشاهدة دقة الأدوات الطبية والجراحية التي استخدمها المصري القديم مما يعكس مدي التقدم العلمي والإعجاز الطبي الذي توصل اليه خلال هذه الفترة الزمنية.

وأضاف أن هذه اللوحة الجديدة ستسمح للمرشدين السياحيين بالوقوف مدة أطول للشرح في مكان أوسع بدلًا من الممر الضيق، مما يسهل أيضا حركة باقي الزائرين داخل المعبد.

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وتتضمن اللوحة الإرشادية الجديدة صورًا لأدوات الجراحة الطبية الموجودة بالنقش الأصلي وشرح مختصر لها.

وقال عبدالمنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان، إن نقش «أدوات الجراحة» يعتبر من أشهر المناظر والنقوش الموجودة بالمعبد، حيث يتوافد أعداد كبيرة من الزائرين على معبدكوم امبو خصيصا لمشاهدة هذا النقش.

ويعتبر معبدكوم أمبو أحد أجمل المعابد البطلمية الموجودة بالضفة الشرقية لنيل أسوان والذى خصص لعبادة الألهة سوبك وحورس، كما أنه يتميز بجمال وروعة ودقة نقوشه.

وقد تم الانتهاء هذا العام من أعمال الترميم الدقيق لنقوش المعبدوتطوير نظام الإضاءة به، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع خفض منسوب المياه الجوفية به بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والذى افتتحه الدكتور خالد العنانى في مارس الماضى.