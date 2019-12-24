شكرا لقرائتكم خبر عن «رسلان» يتفقد ورش الجرارات والإشارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بجولة، برفقة نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصيانة والدعم الفني، تفقد خلالها ورش الجرارات بفرز القاهرة، حيث تابع أعمال تطوير الورشة، التي تقوم بها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق من إنشاء مجارٍ خرسانية لأعمال صيانة الجرارات، وكذا إنشاء سقيفة جديدة للجرارات الجديدة، كما تابع أعمال التجهيز اليومي والدوري للجرارات وكذا تجربة الجرارات الـ GE الجديدة.

والتقى رسلان بالمهندسين والفنيين والسائقين وحثهم على التكاتف خلال المرحلة الحالية للعمل على تطوير هيئة السكة الحديد والتي أكدت عليها القيادة السياسية ووزير النقل.

وواصل رئيس الهيئة جولته داخل ورش الفرز، حيث تفقد ورشة الإشارات، التي تقوم بإنتاج مهمات الصيانة للإشارات الميكانيكية بالبلوكات الميكانيكية وتفقد أعمال تطوير البنية الأساسية بالورشة، وأكد على الشركة المنفذة لأعمال التطوير بنهو أعمالها طبقا للعقد المبرم بين الشركة والهيئة، كما طلب من مدير الورشة سرعة تسليم المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها بالورشة لإدارات الإشارات التابعة للإدارة المركزية للإشارات بقطاع البنية الأساسية.