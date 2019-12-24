شكرا لقرائتكم خبر عن «النواب» يوافق على تعديل اتفاقية «التعليم الأساسي» بإتاحة 13 مليون دولار من «الأمريكية للتنمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 604 لسنة 2019 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، والموقع في القاهرة بتاريخ 15/9/2019.

ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي – مرحلة ثانية، إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع يبلغ 13 مليون دولار أمريكي، وسيكون مساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، للاستمرار في تحقيق أهداف المشروع المتمثلة، وتشمل الأهداف تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتضم تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد، وتشمل أيضا تقوية مجالس أمناء المدرسة وبرنامج القراءة الإصلاحي.

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وفقًا للتعديل الثالث، تعدل المادة 3 بند 3_1 وذلك بحذف عبارة 79 مليونا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، وتحل محلها عبارة 92 مليونًا و110 آلاف و890 دولارًا أمريكيًا، كما يدخل التعديل الثالث حيز النفاذ من تاريخ توقيع الطرفين عليه، وتتخذ الحكومة المصرية جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق عليه وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بإتمام إجراءات التصديق.

وطالب النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب، بضرورة أن توجه هذه الأموال لصالح التدريب وما تم التوافق عليه وليس صرفها كمكافآت.

فيما طالب النائب محمد الغول بضرورة أن يوضح مقرر اللجنة آليات صرف المرحلة الأولى والثانية وهل ذهبت لما تم التوافق عليه أم لا؟، ليعقب الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، بأن اللجنة تأكدت من ذلك، وأن الأموال وجهت لما تم التوافق عليه في مكانها الصحيح.