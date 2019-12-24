شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الآثار يستكمل جمع بيانات أديرة وادي النطرون لـ«رصد المخاطر» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار المشروع القومي لاستكمال ملف أديرة وادي النطرون لوضعها على قائمة التراث العالمي «يونسكو»، قامت الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث في وزارة الآثار بالإشتراك مع فريق مكون من قبل الدكتور خالد العنانى وزير الاثار والسياحة لإستكمال الملف من حيث وضع خطة لإدارة الموقع وتطويره ورصد المخاطر الموجودة بالموقع ووضع الخطه المناسبة لدرء تلك المخاطر.

وبحسب بيان، تم تشكيل فريق عمل مكون من العديد من العاملين بوزارة الآثار للتواجد بالموقع والزيارة الميدانية لمنطقة أديرة وادي النطرون لتجميع البيانات ومراجعتها، واستكمال الملف تمهيدًا لتقديمه لمنظة اليونسكو، وهم أحمد مطاوع حسين، مدير تطوير المواقع الاثرية بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وأحمد طه عبدالرحيم، المشرف على إدارة الاتصال والتنسيق الإدارة العامة لإدارة الأزمات والكوارث، وعبدالرحمن مدحت، أخصائي ترميم بالمتحف المصري بالتحرير، وإميل سمير ناشد حنين، أخصائي ترميم دير مارمينا- فم الخليج– القاهرة، وهلال محمود عبدالمنعم محمود، مفتش آثار ومصور بإدارة نظم المعلومات الجغرافية، ومحمود محمد عبدالفتاح، مفتش آثار بوحدة دراسة الفخار بمركز تسجيل الآثار المصرية، وإسلام أحمد غريب، مفتش آثار بمشروع القاهرة التاريخية، وفاطمة الزهراء محمد على، مفتشة آثار بمشروع القاهرة التاريخية، وإسراء سليم أبو بكر، مفتشة آثار المركز العلمي للتدريب بمصر العليا- الأقصر، وشنودة رزق الله، مفتش آثار بمنطقة آثار شمال المنيا، وأسماء عبدالمنعم عبدالحميد، أمينة متحف بمتحف التحرير، وخلود عبدالنبي، مفتشة آثار بإدارة نظم المعلومات، وملاك نصحي ملاك، مفتش آثار بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية، وريهام محمود زكي، مفتشة آثار بإدارة اللجان الدائمة والبعثات، وجيهان عزمي صليب، أمينة بالمتحف القبطي، وهبة الدرس محمد، مفتشة آثار بالوحدة الآثرية بمطار أسوان، ورحاب صالح محمود شافعي، مفتش آثار، غدارة الشؤون الآثرية- قطاع إسلامي، بالإضافة إلى الإشراف من المكتب الفني للوزير وإدارة المنظمات الدولية والعديد من الخبراء.

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون

وفد من الآثار يزور أديرة وادى النطرون