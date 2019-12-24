شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لذوي الاحتياجات الخاصة: تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم من أهم مقومات بناء الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أنه يدرك جيدًا أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة ويسخّر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات من التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات.

وأشار السيسي، خلال كلمته في احتفالية «قادرون باختلاف» بمركز المنارة لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة، الثلاثاء، إلى أن هذا المجتمع يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ويرى تمكينهم ودمجهم في شتى مجالات الحياة غاية نبيلة وسامية.

وأعرب الرئيس عن بالغ تقديره لكل الجهود المخلصة التي تبذل في سبيل خدمة هذا الوطن، وأخص منها تلك الجهود المتعلقة برعاية وتمكين بناتنا وأبنائنا من ذوي القدرات الخاصة «أصحاب الهمم والعزيمة».

وتابع الرئيس: «أتحدث إليكم اليوم في هذه المناسبة التي أضحت تقليداً ممتداً ومستمراً، وليصبح احتفالنا بكم ومعكم اليوم، تحت شعار (قادرون باختلاف)، واحداً من الملتقيات التي نحرص أن تكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقي كل عام لنستمد منكم العزيمة والإصرار والتحدي والقدرة على العطاء»، مضيفاً: «أشعر أن هذا الاحتفال ما هو إلا تكريم وتكريس للاجتهاد في سبيل خدمة هذا الوطن، وتعبير صادق عن يقيننا الراسخ في إمكاناتكم وقدراتكم التي تزداد مساهماتها يوماً بعد يوم في صياغة حاضر هذا الوطن وبناء مستقبله».

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وأعرب السيسي عن فخره واعتزازه بأن يرى أبناءنا وبناتنا من ذوي القدرات الخاصة يحققون العديد من النتائج غير المسبوقة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن ذلك يثبت مدى قدرتهم على تحدى الصعوبات والتغلب عليها، كما أن الدولة تولي عناية خاصة بأبنائها من ذوي القدرات الخاصة إيمانًا بقدراتهم وإمكانياتهم، فنعمل على رفع كفاءاتهم وتنمية مهاراتهم من خلال توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية لهم، بجانب اكتشاف مواهبهم ورعايتهم ودعمهم، تأكيدًا لأهمية المشاركة المجتمعية الفعالة.

وطالب الرئيس الحكومة بترسيخ وتعزيز الإجراءات التنفيذية التي تقوم بها في إطار تمكين بناتنا وأبنائنا من ذوى القدرات الخاصة وتعزيز مشاركتهم المجتمعية وضماناً لحقوقهم وتفوقهم في شتى المجالات، مشيراً إلى أنه على صعيد قطاع التعليم، تسعى الدولة إلى تعميق الوعى وصقل قدرات وإمكانات المدارس والمدرسين بكيفية الطرق الحديثة في التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، وعلى صعيد قطاعات الإنتاج الفني والثقافي ينبغي إنتاج العديد من البرامج والأعمال الدرامية والثقافية التي تعكس قدرات وإمكانات وإنجازات وإسهامات ذوى القدرات الخاصة.

وأوضح السيسي أنه على صعيد قطاع الشباب والرياضة هناك ضرورة لتوفير مدربين مؤهلين ومتخصصين في كل المنشآت الشبابية والرياضية في المحافظات كافة على دراية كاملة بآليات التعامل مع ذوى القدرات الخاصة، مع أهمية البدء الفوري بالتواصل مع مؤسسات القطاع الخاص لإطلاق برامج ومشروعات رعاية الموهوبين والمبدعين منهم في مختلف المجالات وخاصةً الرياضية منها.

وقال الرئيس إنه في مجال التشغيل والتدريب، يجب وضع برامج تدريبية لذوي القدرات الخاصة لتخريج دفعات متتالية لديها من الإمكانات والقدرات والمهارات، ما يؤهلها للالتحاق والحصول على فرص عمل حقيقية بجميع قطاعات الدولة.

أما على صعيد نشر الوعي بحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، طالب الرئيس جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، سواء من خلال صياغة التشريعات التي تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

ووجه السيسي حديثه لذوي القدرات الخاصة، قائلاً: «إن تلبية احتياجاتكم وتحقيق تطلعاتكم وطموحاتكم ووضعها في مقدمة أجندة العمل الوطني، تمثل الركيزة الأساسية وهي من أهم مقومات بناء الدولة في مختلف المجتمعات، لا سيما في هذا البلد الذي يذخر بثروة شبابية من ذوي القدرات الخاصة يرفعون علم وطنهم عالياً في شتى المحافل والمناسبات والبطولات».