شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للإعلام» يلزم «البشاير» بالاعتذار لنائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألزم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جريدة البشاير بتقديم اعتذار واضح وصريح للنائب محمد فؤاد، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها لجنة الشكاوى في شكوى مقدمة من النائب ضد الموقع الإلكتروني للجريدة، كما أنذر الموقع بعدم تكرار مثل هذه المخالفة مع حذف الخبر.

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واتهم النائب في شكواه الجريدة بسبه وقذفه من خلال مقال نشر على موقع الجريدة، «تضمن نقدًا مباحًا ورأيًا حرًا لكاتبه، لكن العنوان احتوى على لفظ يحمل وصفًا لا يليق»، بحسب تقرير لجنة الشكاوى.

وفي سياق آخر، أوصت اللجنة المجلس باتخاذ إجراءات قانونية ضد موقع بوابة البرلمان في الشكوى المقدمة من النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب.

وكان النائب قدم شكوى اتهم فيها الموقع بفبركة أخبار تسيء إليه، ومن بينها أنه استولى على 3 آلاف فدان في بحيرة المنزلة، وتبين من التحقيقات التي قامت بها لجنة الشكاوى أن الموقع لا يملك المستندات التي تؤكد صحة ما نشره.