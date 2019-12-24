شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء يلغى فواتير خاطئة لمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن الجهاز تلقى من خلال البريد الإلكترونى الخاص به [email protected] شكوى من أحد المواطنين المتضرر من تكرار إصدار فواتير الاستهلاك بطريقة خاطئة حيث صدرت الفاتورة شهر يونيو الماضى بقراءة "15590 كيلو وات ساعة " فى حين أن القراءة المسجلة بالعداد "8400 ك.و.س".

و أوضح الجهاز، أنه بعد دراسة وبحث شكوى المشترك "مشترك منزلى" بالتنسيق مع شركة التوزيع التابع لها، تبين أن فاتورة يونيو صدرت بقراءة 15590 ك.و.س باستهلاك 7549 ك.و.س، كما صدرت فاتورة شهر نوفمبر بقراءة 15720 ك.و.س باستهلاك 130 ك.و.س، وبمراجعة العداد على الطبيعة والتأكد من سلامته تبين أن القراءة الحقيقية 9899 ك.و.س.

وأشار الجهاز، إلى أنه تم إلغاء فاتورة يونيو ونوفمبر بناء على بحث العداد والتأكد من قراءة العداد واحتساب الاستهلاك الفعلى وتشريحها لتصبح 780 جنيها، ووافق المستهلك على سداد الفاتورة وتم تعديل القراءة بدورة ديسمبر.