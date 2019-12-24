شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكبرة لرفع الاشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن حى شرق مدينة نصر، برئاسة اللواء مجدي الوصيف، بالتعاون مع شرطة المرافق وإدارة المتابعة والإزالات والاشغالات وفرع شرق مدينة نصر للنظافة والتجميل ومشرفى القطاعات، حملة مكبرة فى مناطق متفرقة أسفرت عن رفع الاشغالات بسوق النصر أرض الجولف.

كما تم رفع الاشغالات (عربة فول) من أمام مصلحة الضرائب بالمنطقة العاشرة، ورفع اشغالات سوبر ماركت بشارع عبد الحكيم الجراحى، وشارع محمود طلعت المنطقه الثانيه من شارع الطيران ٠

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وتم رفع الاشغالات بشوارع عماد الدين كامل المنطقه الأولى، ومحمد مصطفى حمام المنطقه الأولى وإزالة بوسترات مخالفه بشارع الميثاق، واعلانات مخالفه علي أعمدة مزروعة بشارع مكرم عبيد.

وتم تنفيذ قرار الإيقاف رقم ٦٥ لسنة ٢٠١٩ والخاص بالعقار ٤٩ شارع محمد يوسف موسي بالدور الثاني عشر والأعمال المخالفة في المهد ( عبارة عن قواطيع من الطوب الاحمر وأعمدة وأسقف حديدية) ( تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين)، وإزالة مباني مخالفة طبقا لقرار الإيقاف بالعقار رقم 3 بلوك 72 المنطقه الأولي( عبارة عن قواطيع بالطوب الاحمر)( تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين).

وبالمرور بواسطة إدارة البيئة بالحى تبين وجود مخالفات بيئية في بعض المنشآت فتم تحرير انذارات لتوفيق وضعها بعد مرور المدة القانونية سيتم عمل محاضر بيئية وارسالها إلى النيابة العامة، وتم متابعة ورصد اعمال النظافة وأعمال متعهدي الجمع السكني وتجريد الأتربة في مناطق متفرقة بقطاع الحي والتنبيه مشددا على رئيس فرع هيئة النظافة ومدير وحدة الرصد البيئي بالعمل و المتابعة لاعمال رفع القمامة ومتعهدى القمامة وفى حال تقصير المتعهدين يتم انذارهم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفسخ التعاقد مع المقصر .



حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر (1)



حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر (2)



حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر (3)



حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر (4)



حملات مكبرة لرفع الإشغالات والقمامة وإزالة مخالفات البناء بشرق مدينة نصر (5)