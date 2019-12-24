شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: تعذيب الحيوان وسوء معاملته سبب لدخول النار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن سببا من أسباب دخول المرء النار هو تعذيب الحيوان أو سوء معاملته.
وقالت دار الإفتاء المصرية: "أخبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تعذيب الحيوان وسوء معاملته، أو منعه عن الطعام والشراب حتى يموت، سبب لدخول النار؛ قال صلى الله عليه وآله وسلم: «عُذِّبَتِ امرأةٌ فى هِرّةٍ سَجَنَتها حتى ماتَت فدَخَلَت فيها النَّارَ؛ لا هى أطعَمَتها ولا سَقَتها إذ حَبَسَتها، ولا هى تَرَكَتها تَأكُلُ مِن خَشاشِ الَأرضِ» متفق عليه.
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