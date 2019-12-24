شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقى: التعليم الجيد جعل الصين دولة عظمى تهدد عرش أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أن التعليم هدف قومى، استخدمته دول فى تطوير نفسها ووصلت إلى درجة أن دول آسيا مثل الصين التى باتت قوة عظمى تهدد القوة العظمى أمريكا.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول بين وزارة الأوقاف ووزارتى التعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية، أن المعلم يؤثر فى البشر وينال ثواب عظيم، مضيفا أن الحكومة تنشط فى دفع عملية تطوير التعليم، كما يجرى تدريب معلمى التربية الرياضية.

من جانبه أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوزارة خصصت 200 مليون جنيه لبناء مدارس على مرحلتين الأولى ستشمل بناء 9 مدارس بقبلى وواحدة بالبحيرة.

وأضاف خلال توقيع بروتوكول وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية، أن الأسبوع المقبل سوف يشمل تسليم أول مبلغ مالى للعمل على البناء.