الرئيس السيسى يهنئ ملوك ورؤساء دول العالم التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، برقيات تهنئة إلى ملوك ورؤساء دول العالم، التى تحتفل بعيد الميلاد المجيد. وأعرب الرئيس، خلال البرقيات، عن خالص تمنياته القلبية وأصدق تهانيه بهذه المناسبة، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا وعامًا مليئًا بالرخاء والتوفيق والنجاح، ولشعوبهم ولجميع شعوب العالم المزيد من التقدم والرفاهية.

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