شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: بناء المدارس إنفاق فى سبيل الله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن بناء المدارس إنفاق فى سبيل الله حيث لا تصرف الأوقاف أموالا إلا بناء على شروط الواقفين.
وأضاف خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارتى التعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية، أن الأمم تبنى بالتعليم وهو ما جعل الأوقاف تقرر المساهمة فى بناء المدارس.
وقال الوزير إن استراتيجية الدولة تعتمد على الاهتمام بالتعليم والصحة حيث أنشأت صندوقا لتنمية التعليم، ووزارة الأوقاف سوف تشارك به.
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