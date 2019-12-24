وكيل الأزهر يستقبل رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية

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فى بداية اللقاء، رحب الشيخ صالح عباس برئيس الوزراء الماليزى والوفد المرافق، موضحًا أن الأزهر الشريف يقدم كل سبل التعاون من أجل تعزيز ونشر قيم الإسلام الوسطي المستنير فى كل أنحاء العالم، مشيدًا بتميز وتفوق الطلاب الماليزيين وهو ما يعكس اهتمامهم الكبير بالتعليم الأزهرى.
من جانبه، أعرب رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية عن اعتزاز بلاده بدور الأزهر الشريف وترسيخه قيم السلام والمواطنة والتعايش السلمي وهو ما يعكسه مناهج الأزهر الشريف ومبادراته العالمية، مؤكدًا أن الأزهر له دور مهم فى نشر الإسلامى الوسطى المستنير، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف، خاصة فى المجال التعليم الديني وتعليم اللغة العربية، لتعليم أبنائهم التعليم الأزهرى وهو ما يفخر به الطلاب الماليزيين.
جدير بالذكر أن علاقة الأزهر الشريف بدولة ماليزيا ممتدة مع منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبنائهم للدراسة فى الجامع الأزهر برواق جاوة الذى بدأ بستة طلاب إلى أن صار الآن فى جامعة الأزهر وحدها أكثر من 6000 طالب ماليزي يدرسون فى كلياتها المتنوعة، وقد تخرج فى الأزهر من أبناء ماليزيا ما يزيد على 70 ألف خريج منذ الخمسينيات حتى الآن.
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