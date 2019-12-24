شكرا لقرائتكم خبر عن المستشفيات الجامعية: برنامج إلكترونى لتطوير نظم رقابة تدريب أطباء الامتياز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، هعن استحداث برنامج إلكترونى جديد لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية لتدريب أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية، لافتا إلى أن هذا البرنامج يعمل على تسجيل العمليات التى أجراها الطبيب المتدرب ويرتبط بمكان إجراء العملية ويصعب التلاعب به.

وأوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور سامى هاشم رئيس اللجنة، بتوفير الدعم المادى اللازم لتطوير نظام المراقبة الإلكترونية لدريب الأطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية، والذى يُقدر بنحو 2.5 مليون جنيه، وفقا لما صرح به الدكتور حسام عبد الغفار، لتدريب 8000 طبيب امتياز سنويا.

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جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور محمد أحمد فؤاد، بشأن سوء تنظيم تدريب أطباء الامتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات التعليمية الحكومية.

وأشار النائب محمد فؤاد، خلال عرضه طلب الإحاطة، إلى سوء تدريب أطباء الامتياز بالجامعات الخاصة داخل المستشفيات الجامعية، مؤكدا أن هناك غياب للإشراف بشكل فج فى بعض الأحيان، مطالبا ممثل الحكومة الاجتماع بعرض الاستراتيجية العامة لفكرة الإشراف خلال فترة التدريب خاصة بعض إصدار لائحة قانون المستشفيات الجامعية.

ومن ناحيته قال الدكتور حسام عبد الغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن القانون رقم 153 لسنة 2019 بتعديل قانون مزاولة مهنة الطب حدد المسئولية تجاه ذلك، مضيفا "لدينا الإطار التشريعى لتطوير برامج التدريب، وخلال الفترة المقبلة سيتم حل المشكلة بشكل واضح".