شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة ميناء دمياط تعلن استقبال 15 سفينة خلال آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة ميناء دمياط حركة السفن خلال آخر 24 ساعة، حيث استقبلت 2 سفينة حاويات و 6 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالى عدد السفن الموجودة بالميناء 15 سفينة .

وأضافت هيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت 8600 طن رمل و800 طن علف و4427 طن فوسفات و2700 طن زيت،كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 5467 طن قمح و5599 طن حديد و9473 طن خردة و666 طن خشب و1000 طن فول صويا و15723 طن ذرة و9000 طن فول .‎

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 272 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 18 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 565 حاوية مكافئة ، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 130848 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 36967 طنا .

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2650 طن قمح، فى حين غادرت 688 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 42816 من البضائع العامة منها 115 سيارة نقل محملة بـ 5517 طن قمح.