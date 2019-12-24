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رئيس السكة الحديد يطالب بسرعة إنهاء أعمال تطوير ورش صيانة الجرارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اليوم المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد ورش الجرارات بفرز القاهرة، حيث تابع أعمال تطوير الورشة، التى تقوم بها شركة النيل العامة لإنشاء الطرق من إنشاء مجارى خرسانية لأعمال صيانة الجرارات وكذلك إنشاء سقيفة جديدة للجرارات الجديدة، كما تابع أعمال التجهيز اليومى والدورى للجرارات وكذلك تجربة الجرارات الـ GE الجديدة.

كما التقى رئيس هيئة السكة الحديد بالمهندسين والفنيين والسائقين وحثهم على التكاتف خلال المرحلة الحالية للعمل على تطوير هيئة السكة الحديد تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية ،كما واصل رئيس الهيئة جولته داخل ورش الفرز، حيث تفقد ورشة الإشارات التى تقوم بإنتاج مهمات الصيانة للإشارات الميكانيكية بالبلوكات الميكانيكية وتفقد أعمال تطوير البنية الأساسية بالورشة وأكد على الشركة المنفذة لأعمال التطوير إنهاء أعمالها طبقا للعقد المبرم بين الشركة والهيئة.

كما طلب من مدير الورشة سرعة تسليم المهمات التي تم الانتهاء من تصنيعها بالورشة لإدارات الإشارات التابعة للإدارة المركزية للإشارات بقطاع البنية الأساسية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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