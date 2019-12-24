شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الطقس.. اعرف توقعات حالة الجو خلال الـ96 ساعة المقبلة.. غير مستقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع أول أسبوع فى فصل الشتاء، تشهد البلاد حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية ، بدأت من اليوم الثلاثاء وتستمر لمدة 4 أيام تشهد البلاد خلالها نشاطا للرياح وانخفاضا فى درجات الحرارة وأمطارا على أغلب الأنحاء تكون غزيرة ورعدية وتمتد للعاصمة.

ينشر ”الخليج 365” لقرائه توقعات حالة الطقس خلال فترة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية فى نقاط مبسطة كما يلى:

- تتعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتبارا من الثلاثاء وحتى الجمعة

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار

- الأمطار تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى وشمال سيناء

- تمتد الأمطار متوسطة الشدة إلى مدن القناة ومناطق من شمال الصعيد

- يصاحب ذلك نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وشمال سيناء

- الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة

- يؤدى نشاط الرياح إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

- تنشط الرياح على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب شديد فى حركة الملاحة البحرية

- الطقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا

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- فى القاهرة الكبرى فمن المتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة

- يؤدى نشاط الرياح بالقاهرة الكبرى إلى انخفاض الرؤية الأفقية ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة

- تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من الثلاثاء وحتى نهاية الفترة

- يصاحب ذلك سقوط الأمطار تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة على القاهرة الكبرى والطقس مائل للبرودة نهارا بارد ليلا

- درجات الحرارة بالقاهرة والوجه البحرى تتراوح من 19 إلى 18

- السواحل الشمالية من 19 إلى 18

- شمال الصعيد من 20 إلى 19

- جنوب الصعيد من 23 إلى 22

- جنوب سيناء من 24 إلى 23