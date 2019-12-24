هالة السعيد: قيمة وثيقة الاستثمار فى التعليم 100 جنيه لتوسيع المشاركة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التنمية الإدارية والاقتصادية، أن الصندوق القومى للاستثمار فى التعليم دوره المشاركة فى التنمية، مطالبة الجميع بالمشاركة فى المشروع.
وأضافت خلال توقيع بروتوكول وزارات الأوقاف والتعليم والتنمية الإدارية والاقتصادية، أن إطلاق الصندوق لا يعنى تخلى الدولة عن دورها بل فتح باب لمشاركة مجتمعية للقطاع الخاص والمجتمع المدنى ووضع رؤيتهم فى تمويل التنمية.
وأوضحت الوزيرة، أن استثمار الثروة البشرية عمل جيد وعمل خيرى تشارك الأوقاف فيه وهى أهم المشاركين.
وتابعت الوزيرة، إن الصندوق به مجموعة من رجال وسيدات الأعمال مشاركين فى الرؤية ووضع المحددات، ومتابعة وثائق الاكتتاب من قبل هيئة الرقابة المالية ويوجد قواعد إفصاح عن حركة العمل فى الصندوق وإنجازاته، مضيفة: "سوف نعمل على تقليل كثافة الفصول وخاصة فى المناطق النائية وتنمية المدارس الفنية للحد من البطالة".
واوضحت الوزير، أن قيمة وثائق الاكتتاب بقيمة 100 جنيه حتى يتمكن أفراد المجتمع فى المشاركة، مشيدة بجهود المشاركين.
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