شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: تشقير الحواجب للسيدات حلال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة عن أسئلة المتابعين والتى جاء من بينها سؤال نصه:"هل تشقير المرأة للحواجب حرام؟". Advertisements وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلا:"تشقير الحواجب ليس حرما". واستطرد ممدوح قائلاً:"تشقير الحواجب هذا يعنى أن المرأة بدلا من أن تزيل الشعر الزائد حول الحاجب بالملقاط أو نحوه تقوم بتغيير لونه فتجعله فاتحا جدا للدرجة التى لا يرى بها أو تجعل بعضه غامقا لتظهره وهذا ليس حراما لأن المنهى عنه هو النمص".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دار الإفتاء: تشقير الحواجب للسيدات حلال.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.