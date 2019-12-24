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السيسي يطالب مؤسسات الدولة بمكافحة التنمر بشأن ذوى القدرات الخاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص بالعمل على مكافحة ظاهرة التنمر، على صعيد نشر الوعى بحقوق الأشخاص ذوى القدرات الخاصة، سواء من خلال صياغة التشريعات التى تجرم ممارسة تلك الظاهرة، أو عن طريق مواجهتها إعلاميًا من خلال وسائل الإعلام المختلفة والأعمال الدرامية، أو من خلال الإجراءات التنفيذية لمؤسسات الدولة المختلفة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، بقاعة المنارة فى احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم وذوى الاحتياجات الخاصة".

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