شكرا لقرائتكم خبر عن على عبد العال: عايز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء الفاضية ونقلها للرأى العام والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 604 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى مرحلة ثانية.
ويهدف التعديل الثالث لاتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسى - مرحلة ثانية - إلى إتاحة مبلغ جديد للمشروع بقيمة 13 مليون دولار أمريكى؛ كمساهمة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك للاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع المتمثلة فى تحسين المهارات الرئيسية للطلاب بمرحلة التعليم الأساسى، وكذا تحسين مهارات القراءة والرياضيات واللغة الإنجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، إلى جانب تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار، وتدريب المعلمين الجدد وتقوية مجالس أمناء المدراس، وبرنامج القراءة الإصلاحى.
كانت هذه تفاصيل خبر على عبد العال: عايز الصحفيين يصوروا مقاعد الوزراء الفاضية ونقلها للرأى العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.