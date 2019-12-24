شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عقد إنشاء مجمع حامض الفوسفوريك بأبو طرطور باستثمارات 842 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المهندس طارق الملا ، وزير البترول والثروة المعدنية واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، والسفير الصينى بالقاهرة، لياو لى تشانج توقيع عقد إنشاء مشروع مجمع تصنيع حامض الفوسفوريك فى هضبة أبو طرطور بمحافظة الوادى الجديد بتكلفة حوالى 842 مليون دولار مع شركة فوسفات مصر والتحالف الصينى (CSCEC/WENGFU) المكون من شركة هندسة البناء الصينية وشركة "ونجفو" المحدودة والذى يتمتع بخبرة عالمية فى هذا المجال، وتبلغ التكلفة الاستثمارية الاجمالية للمشروع مليار دولار بطاقة إنتاجية حوالى مليون طن سنويًا لإنتاج حامض الفوسفوريك الذى يعتبر المادة الأساسية فى صناعة الأسمدة الفوسفاتية البسيطة والمركبة وسيتم إقامته داخل نطاق منجم أبو طرطور على مساحة 560 ألف متر مربع ومساحة تخزين تبلغ 3 ملايين متر مربع ويتبع شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة والتى ستتولى تطوير وإنشاء وإدارة وتشغيل المجمع.



خلال توقيع الاتفاقية خلال توقيع الاتفاقية

كما تم توقيع عقد بيع طويل الأجل لمنتج حامض الفوسفوريك بكمية حوالى 500 ألف طن سنويًا بما يعادل نصف الكمية المتوقع إنتاجها من المشروع مع شركة "وينجفو" المحدودة الصينية (WENGFU) أحد أطراف التحالف الصينى والتي تعد أحد أكبر منتجى الصناعات الفوسفاتية في العالم.

وقع الاتفاقيتين المحاسب خالد الغزالى رئيس شركة فوسفات مصر والمهندس مدحت منير العضو المنتدب لسركة الوادى الجديد للصناعات الفوسفاتية وعن الجانب الصينى تشانج واي ساي مدير شركة هندسة البناء الصينية فى مصر وليو تشانج يو رئيس شركة ونجفو الصينية، بحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية والجيولوجى فكرى يوسف وكيل الوزارة للثروة المعدنية والجيولوجى أسامة فاروق رئيس هيئة الثروة المعدنية، وأعضاء مجلس النواب عن محافظة الوادى الجديد.



خلال توقيع الاتفاقية خلال توقيع الاتفاقية

وأكد الملا عقب التوقيع، أن المشروع يهدف إلى تحقيق أقصى استفادة من خام الفوسفات بأبو طرطور ويأتى تنفيذًا لرؤية الرئيس السيسى بضرورة زيادة جذب الاستثمارات فى قطاع التعدين ورفع مساهمته فى الناتج القومى وفى إطار استراتيجية وزارة البترول لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل من ثروات مصر التعدينية وفقًا لرؤية وأهداف الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال إقامة مشروعات اقتصادية تحقق القيمة المضافة من هذه الثروات التى تزخر بها مصر، مشيرًا إلى أن إنشاء مثل هذه المشروعات يزيد من الفرص الاستثمارية فى نطاق المحافظات وينمى مواردها ويحسن مستوى المعيشة بها ويوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مضيفًا أن هذا المشروع يعتبر باكورة المشروعات بمنطقة أبو طرطور التى تتمتع بإمكانيات هائلة سوف تسمح بإقامة أكثر من وحدة إنتاجية ومشروعات تكميلية.

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المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال التوقيع (2)

ومن جانبه أشار رئيس شركة فوسفات مصر إلى أنه قد تم الانتهاء من عمل جميع الدراسات الخاصة بالمشروع من الناحية الفنية والاقتصادية والمالية وتم اختيار التحالف الصينى الفائز كمقاول رئيسى لتنفيذ المشروع بنظام تسليم مفتاح، مشيرًا إلى أن المشروع سيتضمن عدة وحدات إنتاجية تشمل وحدة إنتاج حامض الكبريتيك ووحدة إنتاج وتركيز حامض الفوسفوريك ووحدة تنقية الحامض والتى تعد الأولى عالميًا فى مثل هذه الصناعات مما سيحدث ثورة تكنولوجية فى تصنيع حامض الفوسفوريك بالإضافة إلى المرافق والخدمات المساعدة والتوليد الذاتى للطاقة الكهربائية باستغلال الحرارة المتولدة من عملية تصنيع حامض الكبريتيك، وأكد أنه سيتم الأخذ فى الاعتبار الدراسات الأولية التى قامت بها شركتى انبى وفلور للمرافق العامة والتخطيط الكلى للوحدات المختلفة وكذلك التقييم الفنى والمالى للمناقصة العالمية التى طرحت فى عام 2018 فى هذا الشأن، ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ إنتاج المشروع بعد عامين ونصف من بدء تنفيذ المشروع بالإضافة إلى 6 أشهر للتشغيل التجريبى.

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال التوقيع