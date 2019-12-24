شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: كسوف حلقى للشمس الخميس يرى بمصر ويستغرق أكثر من 5 ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، أن الكرة الأرضية ستكون على موعد يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر الجارى مع كسوف حلقى للشمس والمسمى (حلقة النار) .

وأضاف رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومى للبحوث الفلكية وأستاذ الفلك بالمعهد، فى تصريحات له، أن هذا الكسوف هو آخر كسوف وآخر حدث فلكى لعام 2019 يمكن رؤيته فى شمال شرق قارة أفريقيا وقارة أسيا وشمال وغرب أستراليا، كما يُرى ايضا فى الهند وسيرلانكا وسنغافورة وأندونيسيا حيث يغطى القمر حوالى 97% من مساحة قرص الشمس عند ذروة الكسوف .

وأشار تادرس إلى أنه لن يرى هذا الكسوف فى القاهرة ومعظم محافظات مصر، ولكن يمكن رؤية نهايته ككسوف جزئى بعد شروق الشمس مباشرة فى سواحل البحر الأحمر، ولمدة دقائق معدودة في حالة صفاء السماء وخلوها من السحب والغبار، حيث يمكن رؤيته فى رأس غارب الساعة 6:30 صباحا ولمدة 3 دقائق فقط، و الغردقة لمدة 7 دقائق، و سانت كاترين لمدة 6 دقائق، و شرم الشيخ ودهب وطابا وسفاجا لمدة 9 دقائق، و مرسى علم لمدة 15 دقيقة، و حلايب وشلاتين لمدة 20 دقيقة على الأقل.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق، أن هذا الكسوف يستغرق 5 ساعات ونصف تقريبا، وهو يتفق مع اقتران الشمس بقمر شهر جمادى الأول للعام الهجرى الحالى، وهو أخر حدث فلكى لعام 2019 يأتى فى فترة اعياد الكريسماس.

