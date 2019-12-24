شكرا لقرائتكم خبر عن شدة الرياح والأمواج يحطمان زجاج ممر حمام كليوباترا وسط طقس سيئ بمطروح ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت شدة الرياح والأمواج وارتفاعها، فى تحطيم الممر الزجاجى لحمام كليوباترا، الذى تم إنشائه الصيف الماضى، ضمن أعمال التطوير والتجميل التى تمت بمنطقتى شاطئ كليوباترا وشاطئ الغرام، ولم يلتفت المسئولون وقتها لتحذيرات الأهالى، من عمل ممر زجاجى فى هذه المنطقة، بسبب تلاطم الأمواج وسوء الأحوال الجوية التى تشهدها شواطئ المحافظة خلال فصلى الخريف والشتاء.

وتشهد محافظة مطروح والساحل الشمالى، اليوم الثلاثاء، تقلبات جوية وطقس سيئ على مختلف المناطق، وتزايد نشاط الرياح المحملة بالأتربة، وحجب السحب الترابية لأشعة الشمس، مع ارتفاع أمواج البحر وزيادة حركة المد، مما تسبب فى وقف عمليات الصيد وتراجع حركة السفر على الطرق السريعة.

وأثر الطقس السيئ على حركة المواطنين بالشوارع، التى خلت من المارة إلا من أصحاب الحاجات الضرورية، وتأثرت الرؤية الأفقية بسبب الأتربة، خاصة بالمناطق المفتوحة وعلى الطرق السريعة.

كما تم إنقاذ 3 أشخاص تعرضوا للغرق، بعد أن سحبتهم الأمواج العالية أثناء تواجدهم على شاطئ كورنيش المدينة.

Advertisements

وكانت محافظة مطروح، قد أعلنت عن رفع حالة الاستعداد فى جميع القطاعات، استعداداً لسوء الأحوال الجوية، ولموسم سقوط الأمطار الشتوية، ومراجعة وتطهير مخرات السيول وشنايش وبالوعات شبكة صرف مياه الأمطار بشوارع مدينة مرسى مطروح، وتشكيل غرف عمليات بمجالس المدن والقطاعات المعنية وربطها بغرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، لسرعة التصرف ومواجهة آثار الأمطار وإزالة تجمعات المياه من المناطق المختلفة أولا بأول، بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومجالس المدن.



الأمواج والطقس السيئ تحطم زجاج ممر حمام كليوباترا بمطروح



الأمواج والطقس السيئ تحطم زجاج ممر حمام كليوباترا بمطروح



الأمواج والطقس السيئ تحطم زجاج ممر حمام كليوباترا بمطروح