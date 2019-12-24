شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية المصرية: توافق مع روسيا على أهمية تفادى تفاقم الوضع فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الخارجية المصرية، إن هناك توافق مع روسيا على أهمية تفادي تفاقم الوضع في ليبيا، وذلك حسبما أفادت قناة العربية فى خبر عاجل منذ قليل. Advertisements

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