بدون ترخيص.. الصحة تغلق 3 منشأت للتخسيس والتجميل بالمهندسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشآت طبية خاصة بمنطقة المهندسين، محافظة الجيزة، بعد رصد عدد من المخالفات بها، في حملة مفاجئة شنتها الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص على عدد من المنشآت الطبية الخاصة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة لصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت التي تم إغلاقها تعمل بدون ترخيص وبها العديد من المخالفات، وهي عبارة عن منشآت طبية تعمل في مجال التخسيس والتجميل، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

وأضاف مجاهد، في بيان اليوم، أن تلك الحملة تأتي في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بتكثيف الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة للتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بالمنشأة الطبية، وحصول العاملين بها على التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم حرصا على صحة المواطنين.

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ومن جهتها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إنه تم خلال الحملة مراجعة الاشتراطات الطبية للمنشأة، سواء من حيث التراخيص للمنشأة أو للعاملين بها، حيث تم رصد العديد من المخالفات بتلك المنشآت منها إدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة مهنة الطب، ووجود أجهزة ليزر دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى وجود أدوية ومستلزمات طبية مجهولة المصدر، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى حيث تم رصد وجود أعمال دهانات وصيانات بالرغم من سير العمل داخل أحد المراكز.

وأكد مجاهد على استمرار تلك الحملات التفتيشية على كافة المنشآت الطبية الخاصة بمحافظات الجمهورية المختلفة، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مايتم رصده من مخالفات، حرصا على صحة وسلامة المرضي.

وأهابت وزارة الصحة والسكان، بالسادة المواطنين التأكد من وجود ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة قبل التعامل معها لعدم وقوعهم في أيدي المدعين، وحفاظاً على صحتهم.