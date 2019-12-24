اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

ينطلق اليوم الثلاثاء، المؤتمر الدولي الـ46 لرابطة علماء مصر في أمريكا وكندا بالتعاون مع الإنتاج الحربي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويحضر المؤتمر الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء الآخرين والمتخصصين فى البحث العلمي، في الفترة من 24 إلى 26 ديسمبر 2019، ويشارك في المؤتمر العديد من علماء مصر في الخارج.