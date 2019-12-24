مساء اليوم.. الكنائس تقيم قداسات عيد الميلاد وسط إجراءات أمنية مشددة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

تقيم الكنائس الكاثوليكية اليوم الثلاثاء، قداس عيد الميلاد وفقا للتقويم الغربى، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وأعلن المكتب الإعلامى الكاثوليكي عن إقامة قداس عيد الميلاد في تمام الساعة التاسعة مساء، بكاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر.

كما تحتفل الطائفة الأسقفية الإنجليكانية بعيد الميلاد المجيد اليوم، في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك في تمام الساعة العاشرة مساء ويترأس قداس العيد المطران الدكتور منير حنا أنيس.

وشهدت كنيسة الكوردييزو وكنيسة سان جوزيف بوسط القاهرة، إجراءات أمنية مكثفة.

ورصد "الخليج 365" وجود عناصر أمنية مكثفة أمام الكنيستين لتأمينهما، وفرض كردونات أمنية أمام الكنيستين وقبلهما بمسافة كافية، مع وضع بوابات إلكترونية لتنظيم دخول المصلين ومنع أي شخص يشتبه فيه.

يأتي هذا فيما يترأس البابا ثيودروس الثاني، بطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، القداس الإلهي الاحتفالي يوم ٢٤ ديسمبر في كاتدرائية القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي بمنطقة الحمزاوي في القاهرة.

كما تحتفل طائفة الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء بعيد الميلاد المجيد وسط إجراءات تأمينية وتنظيمية مشددة، فيما وضع الأمن حواجز أمنية أمام البوابة الرئيسية لكاتدرائية القيامة المجيدة الموجودة بشارع كلية الطب والتي يقام بها القداس.

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وقال القس يوحنا جورج راعي كاتدرائية القيامة للأقباط الكاثوليك في الإسكندرية، أنه تم تركيب كاميرات مراقبة جديدة داخل الكنيسة وخارجها لرصد أي تجاوزات أو اعتداءات على الكاتدرائية في أعياد الميلاد المجيدة، مشيراً إلى أنه سيتم تشغيل بوابات كشف المعادن على البوابة الرئيسية وتكليف مسؤولي الكنيسة بالتواجد مع أفراد الأمن على البوابة للتأكد من هوية الحضور.

وأوضح أن الأنبا أنطونيوس نجيب البطريرك الشرفي للأقباط الكاثوليك، أناب القمص أنطونيوس غطاس وكيل عام بطريركية الأقباط الكاثوليك في الإسكندرية لرئاسة قداس العيد مساء اليوم فيما يعاونه هو في الصلوات والقداس وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تنظم كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك، احتفالا عيد الميلاد المجيد، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء، اليوم الثلاثاء، بمقر الكنيسة بميدان سانت فاتيما مصر الجديدة.

يترأس صلاة قداس عيد الميلاد المجيد الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لإيبارشية الكلدانية في جمهورية مصر العربية.

ومن المقرر أن يحضر قداس احتفال عيد الميلاد، مندوب من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكبار رجال الدولة والشخصيات العامة والحزبية ورجال الأمن والقوات المسلحة وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة مجمع الكهنة الكاثوليك والشعب.

على جانب آخر احتفلت مدرسة سان جوزيف بالزمالك بأعياد الكريسماس في أمسية عيد الميلاد بكنيسة سان جوزيف بالزمالك مع تلميذات المدرسة، وذلك بحضور العديد من الشخصيات العامة وسفراء الدول.

بدأ الاحتفال بشكر الله على عام ٢٠١٩ بكل أحداثه والدعاء لله حتى يبارك عام ٢٠٢٠ وقالت الأخت سميحة، مديرة المدرسة: "دعونا الله أن يكون عامًا مباركًا على مصر وعلى شعوب العالم وأرسلنا رسالة محبة وسلام للعالم كله، طالبين من الرب أن يقرر السلام فى العالم وان يحفظ مصرنا الحبيبة".

واحتوت الأمسية على العديد من الترانيم باللغات المختلفة منها (العربية - الإنجليزية - الفرنسية - الإيطالية - الإسبانية - السودانية) من طالبات المدرسة. كما واصلت الأجهزة الأمنية فى المحافظات، إجراءات تامين الكنائس والمنشآت الحيوية استعدادًا لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد.​