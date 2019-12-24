عمرو رزق رئيسا لمجلس إدارة راديو النيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي: أعلن عمرو رزق، توليه مهام بشبكة راديو النيل، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. وكتب قائلا:" الحمد لله والشكر لله ، بداية جديدة وعودة جديدة للراديو، مهمة ليست سهلة للحفاظ على ما وصلت إليه شبكة راديو النيل والبناء على ذلك".

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