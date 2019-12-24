تجديد حبس 3 عاطلين لاتهامهم بقتل سائق لسرقته بكرداسة 15 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 عاطلين، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم؛ لاتهامهم بقتل سائق توك توك لسرقته في منطقة كرداسة.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على أحد الأشخاص (سائق "توك توك" - مُقيم بالهرم) مصابا بجروح في الرأس، وتم نقله للمستشفى، وبمناقشته قرر أنه أثناء قيادته "التوك توك" خاصته بمنطقة فيصل طلب منه شخصان مجهولان توصيلهما إلى منطقة أبو رواش بدائرة المركز.

وأضاف أنه أثناء سيره بمكان الواقعة تعديا عليه بالضرب بجسم صلب محدثين إصابته، واستوليا منه على "التوك توك" قيادته وفرا هاربين، وفي وقت لاحق توفى المصاب بالمستشفى متأثرًا بإصابته.

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تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "بائع- عاطل - سائق توك توك "له معلومات جنائية"، جميعهم مُقيمون كفر برك الخيام دائرة المركز.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا باتفاقهم على استدراج أحد سائقى مركبات "التوك توك" بصورة عشوائية وقتله بقصد سرقة "التوك توك" قيادته، وفي سبيل تنفيذ مخططهم توجهوا إلى منطقة فيصل، وقام المتهمان الأول والثاني باستيقاف المجني عليه بالتوك توك قيادته واستقلاله صحبته وطلبا منه توصيلهما إلى منطقة أبو رواش، وتتبعهم المتهم الثالث "بتوك توك" آخر قيادته.

ولدى وصولهم لمكان ارتكاب الواقعة استغلوا خلو الطريق من المارة، وقام المتهم الثالث باستيقاف المجني عليه، وتعدى المتهمان الأول والثاني عليه بالضرب باستخدام "زجاجة مياه غازي وعصا"، وألقوه بمكان الواقعة واستولوا على "التوك توك" قيادته وهربوا.

وتم بإرشادهم ضبط "التوك توك" المستولى عليه من المجني عليه بمكان إخفائه بأحد الجراجات بمنطقة برك الخيام، وكذا التوك توك المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.