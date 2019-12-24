تجديد حبس علا القرضاوي بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

يواجه المتهمون ارتكاب عدة جرائم تضمنت تولى قيادة وانضمام لجماعة إلى جماعة الإخوان الإرهابية التي تدعو إلى قلب نظام الحكم، والاعتداء على مؤسسات الدولة، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر مع علمهما بذلك، ومد الجماعة بتمويل أجنبي من دول خارجية.

يشار إلى أن حسام خلف زوج ابنة القرضاوي، والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية، سبق اتهامه في قضية تحالف دعم الجماعة، وكان عضوا بحزب بالهيئة العليا لحزب الوسط، وصدر قرارا بإخلاء سبيله من محكمة الجنايات في شهر مارس من العام الماضي.

وكانت الأجهزة الأمنية، ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما على النيابة للتحقيق في الواقعة.