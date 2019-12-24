خلال 24 ساعة.. ضبط 11 ألف قضية سرقة تيار كهربائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كثفت أجهزة الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (1316) قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية، و(1003) قضية تموينية متنوعة.

كما نجحت الحملات في ضبط 11 ألف و558 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد؛ وضبط (164) قضية في مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهي، تحري مدين لمصلحة الضرائب".

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وجارِ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.