لإدخال البهجة عليهم .. وفد من ضباط حقوق الإنسان يزور دور رعاية الأيتام المعاقين بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نظم قطاع حقوق الإنسان بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام ذوي الإعاقة بنطاق محافظة القاهرة، تم توزيع عدد من الهدايا العينية لنزلاء تلك الدور ومشاركتهم في قضاء يوم ترفيهي لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.

كان لتلك الزيارات الأثر الطيب في نفوس نزلاء تلك الدور، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة وتلك المبادرة من وزارة الداخلية.

وتوالي وزارة الداخلية جهودها في استمرار تنظيم الزيارات الإنسانية وتوجيه القوافل الخدمية لما لها من اعتبارات إنسانية واجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعي الذي تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة في تقديم الدعم للمواطنين الأولى بالرعاية.

يأتي ذلك استمراراً لتنفيذ مبادرة "كلنا واحد" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية -وانطلاقاً من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.