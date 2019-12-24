الحماية المدنية بالقاهرة تساعد سيدة مسنة تعذر صعودها لمسكنها نظراً لحالتها الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

في استجابة فورية لبلاغ إحدى المواطنات، ساعدت وحدات الإنقاذ بالحماية المدنية بالقاهرة، سيدة مسنة تعذر صعودها لمسكنها نظراً لحالتها الصحية.

وفور تلقى غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغ من إحدى السيدات، أفادت بعدم قدرة شقيقتها "مسنة" على الحركة نظراً لحالتها الصحية وصعوبة صعودها لمحل سكنها، والتمست المساعدة.

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تم الدفع بوحدات الإنقاذ بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة والتوجه لمحل إقامة السيدة، وتم تقديم كافة سُبل المساعدة ونقلها، وإدخالها للشقة سكنها بحاله صحية جيدة.

ولاقى سرعة انتقال القوات لمحل البلاغ استحسان المواطنين وأهلية السيدة الذين تقدموا بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهد المبذول.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والاستجابة الفورية مع البلاغات والمواقف والحوادث الطارئة.