أخبار مصر | رئيس "اتصالات النواب": سنرسل خطاب لرئيس الوزراء لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بمحافظات الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "اتصالات النواب": سنرسل خطاب لرئيس الوزراء لتنفيذ منظومة التحول الرقمي بمحافظات الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طلعت خليل، بشأن توقف خطة التحول الرقمي بمحافظة السويس.

وقال بدوي، إن اللجنة في الفترة المقبلة، سوف توجه خطابا إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المهندس، بأهمية تنفيذ منظومة التحول الرقمي في كافة محافظات مصر.

ومن ناحيته، قال المهندس عبد الستار الشيخ، نائب رئيس الشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة تبذل قصارى جهدها للانتهاء من تنفيذ مشروع التحول الرقمي خلال عامين علي مستوي الجمهورية.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.