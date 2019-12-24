أخبار مصر | رئيس وزراء ولاية تيرينجانو الماليزية يشيد بدور الأزهر

وأكد أن الأزهر له دور مهم في نشر الإسلامي الوسطي المستنير، مشيرًا إلى أن بلاده تسعى لمزيد من التعاون مع الأزهر الشريف وخاصة في المجال التعليم الديني وتعليم اللغة العربية، لتعليم أبنائهم التعليم الأزهري وهو ما يفخر به الطلاب الماليزيين.

جدير بالذكر أن علاقة الأزهر الشريف بدولة ماليزيا ممتدة مع منذ القدم، فقد كان الماليزيون يرسلون أبنائهم للدراسة في الجامع الأزهر برواق جاوة الذى بدأ بستة طلاب إلى أن صار الآن فى جامعة الأزهر وحدها أكثر من 6000 طالب ماليزي يدرسون فى كلياتها المتنوعة، وقد تخرج فى الأزهر من أبناء ماليزيا ما يزيد على 70 ألف خريج منذ الخمسينيات حتى الآن.