أخبار مصر | "وثيقة زواج الخديوي وصور الأمير شابًا" قطع أثرية تُعرض لأول مرة لمرور 116 عام على قصر المنيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وثيقة زواج الخديوي وصور الأمير شابًا" قطع أثرية تُعرض لأول مرة لمرور 116 عام على قصر المنيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن متحف قصر المنيل عن عرض ثلاث قطع أثرية لأول مرة بمناسبة مرور 116 عام على إنشاء القصر.

والقطع الثلاث عبارة عن صور تعرض لأول مرة في سراي الإقامة بمتحف قصر المنيل بمناسبة العيد 116 الصورة الأولى هي صورة نادرة للأمير محمد علي توفيق شابًا بزي التشريفة وهي في إطار من الخشب المطعم بالعاج والصدف والأبنوس.

أما الصورة الثانية فهي دعوة خاصة لحضور وليمة الزواج التي استمر الاحتفال به أربعة أيام للخديوي توفيق وأمينه هانم إلهامي.

أما الصورة الثالثة فهي وثيقة عقد زواج الخديوي توفيق وأمينة هانم إلهامي وهي من أندر الوثائق التي تعطي الزوجه حقها، والخديوي توفيق لم يتزوج سواها وهي الأميرة أمينة إلهامي بنت طوسون بن محمد علي باشا والملقبة بأم المحسنين.