أخبار مصر | أمين عام علماء كيرلا: الأزهر منبر الوسطية بالعالم

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استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء، الشيخ علي كوتي المسليار، شيخ الجامعة النورية العربية، والأمين العام لجمعية العلماء بعموم كيرلا بالهند؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التعليم ومكافحة التطرف.

وقال الشيخ صالح، إن الأزهر الشريف يعمل على مناهضة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح والحوار وترسيخ مفهوم المواطنة وثقافة التعددية وقبول الآخر بين جميع البشر.