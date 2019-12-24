أخبار مصر | أمين عام علماء كيرلا: الأزهر منبر الوسطية بالعالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين عام علماء كيرلا: الأزهر منبر الوسطية بالعالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال الشيخ صالح، إن الأزهر الشريف يعمل على مناهضة الفكر المتطرف، ونشر ثقافة التسامح والحوار وترسيخ مفهوم المواطنة وثقافة التعددية وقبول الآخر بين جميع البشر.
وأكد فضيلته، أن الأزهر الشريف على استعداد لتقديم كل أشكال الدعم العلمي والدعوي للجامعة النورية وللمسلمين بالهند، في مجال محاربة التطرف، ودعم التعايش السلمي، لافتًا إلى استعداد الأزهر لإنشاء فرع لمركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها في الهند، لتعليمهم اللغة العربية وعلوم القرآن الكريم، ونشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف وقيمه السمحة.
من ناحيته، أعرب الأمين العام لجمعية العلماء وشيخ الجامعة النورية بالهند، عن تقديره لمكانة الأزهر الشريف الذي يعد قبلة المسلمين ومنبر الوسطية والاعتدال حول العالم، مؤكدًا تطلعه للتعاون مع مؤسسة الأزهر الشريف في التعليم، وتدريب الأئمة والوعاظ بالهند، وإمدادهم بالفكر الأزهري الذي يقدم الصورة الصحيحة عن الدين الإسلامي، ويرسخ لقيم السلام والتعايش السلمي بين أتباع مختلف الحضارات والثقافات.