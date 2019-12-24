أخبار مصر | أطباء ومسئولون لـ"الخليج 365": المبادرات القومية أنقذت وزيرة الصحة من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أطباء ومسئولون لـ"الخليج 365": المبادرات القومية أنقذت وزيرة الصحة من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

"المعذبون في الأرض" هو الوصف الوحيد الحقيقي الذي يرصد معاناة المواطنين، بالمستشفيات الحكومية، وكل ما يتعرض له المرضى من انتهاكات وضعف الخدمات العلاجية ونقص في العلاج، إضافة إلى تدني مستوى الأطباء.

وكعادة الحكومة التي تسعى في الفترة الأخيرة، إلى حل جميع المشكلات التي يعاني منها المرضى، في جميع المجالات بما فيها المستشفيات، أجرت تعديلا وزاريا، الأحد الماضي، وتوقع الجميع انضمام وزارة الصحة الدكتورة هالة زايد، لقائمة الراحلين؛ بسبب المستوى المتدني للوزيرة الدكتورة هالة زايد.

وفي السطور التالية، تحاول "الخليج 365"، الإجابة على الأسئلة المتعلقة ببقاء الوزيرة، في الحكومة وعدم الإطاحة به.



في البداية، تقول الدكتورة نجوى الشافعي، وكيلة نقابة الأطباء، إن سوء الأداء لم يكن كافيا لاستبعاد الوزيرة، هالة زايد، من منصبها، نظرا لارتباطها بعدد من المبادرات وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وأضافت نجوي الشافعي، أن الوزيرة أيضًا مرتبطة بمشروع 100 مليون صحة، للقضاء على فيرس "سي" وبرنامج مكافحة السرطان، فتلك المشروعات كانت الشفيع لإبقائها بمنصبها، حيث أن الإطاحة بها يهدد مستقبل تلك المشروعات.



ومن ناحيته، قال الدكتور محمد عز العرب، المستشار الطبي بالمركز المصري للحق في الدواء، وسكرتير عام جمعية سرطان الكبد المصرية، إن الدكتورة هالة زايد، نالت أكثر التوقعات برحيلها في التعديل الوزاري، لكن ذلك لم يحدث.

واستنكر "العرب" الأداء المتواضع لمستوى الرعاية الصحية، خصوصًا أزمة اختفاء الأمصال في أهم الأوقات احتياجًا إليها، وعلى سبيل المثال مصل "إنفلونزا العقرب والثعابيين"، وعدم توفير الحضانات للأطفال بالأسعار المناسبة والجودة المطلوبة.

وسلط "عز العرب" على الجانب المضيء بالوزارة، مثل "100 مليون صحة، ومكافحة سرطان الثدي"، مشيرًا إلى أن تلك المبادرات هي السبب في بقاء الوزيرة رغم الأداء الضعيف.

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ولفت إلى أن الأساسيات المطلوبة لبقائها، للأسف غير موجودة، واصفا الأداء الوزاري بالـ"اسكيزوفريني" نظرًا لعرضها للأمور على الحكومة بسلاسة، رغم وجود مشاكل لا حصر لها، مع المواطن الفقير.

ونوه "عز العرب" بضرورة عرض الوزيرة للأمر بصورتها الكاملة والصحيحة، من دون محاولتها تقليل حجم المشاكل، وخصوصًا في أزمات "اختفاء أصناف وعدم توافر الخدمات الأساسية وتدني مستوى التأمين الصحي".

وأشار "عز العرب" إلى وجود كوادر شابة بالوزارة -رفض ذكر اسمها- قادرة على التطوير. وفي السياق ذاته، قال دكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن التعديلات الوزارية لها سياسات وحيثيات مختلفة، من خلالها قد ترى القيادة السياسية أن الوزيرة تسير بشكل جيد.

وأردف أن المسميات لا تفرق، ولكن الأهم هو العمل على تحسين أداء منظومة الصحة، متابعا: طالما الوزيرة باقية حاليًا، فلا بد من العمل معها ومعاونتها، فإن أحسنت نشكرها وإن أخطأت نطالبها بالتعديل. وتحدث "الطاهر،" عن أبرز المشكلات الموجودة حاليا بالوزارة، والتي تتمثل في تدني الأجور، مؤكدًا أنها ليست من تخصص الوزيرة، والأمر متعلق بوزارة المالية والسياسة التي تنظر بها لرفع الأجور بحسب الصالح العام.



وعقب الدكتور أسامة الشحات، نقيب الأطباء بمحافظة الدقهلية، بأن سوء الأداء ليس مسؤولية الوزيرة الحالية، فهذه مشاكل متراكمة منذ زمن.

واختتم "الشحات" بأن مشروع التأمين الصحي الشامل، وضع المنظومة الصحية على الطريق الصحيح.

