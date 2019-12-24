أخبار مصر | إغلاق 3 منشأت طبية في المهندسين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إغلاق 3 منشأت طبية في المهندسين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إغلاق 3 منشات طبية في منطقة المهندسين، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات بها، في حملة مفاجئة شنتها الإدراة المركزبة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص.

وقالت الوزارة: إن المنشات الثلاث التي تم إغلاقها تعمل دون ترخيص وبها العديد من المخالفات، وهي عبارة عن منشأت طبية تعمل في مجال التخسيس والتجميل، مؤكدة اتخاذ الاجراءات القانوية ضدهم.

وأضافت أن تلك الحملة تأتي في إطار تكثيف الرقابة علي المنشات الطبية الخاصة للتاكد من مطابقتها وافقا لشروط الصحية الواجب توافرها بالمنشاة الطبية، وحصول العاملين بهاعلي تراخيص اللازمة لمزاولة عملهم حرصا علي صحة المواطنين.

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ومن جانبها قالت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس الادارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص: إنه تم خلال حملة مراجعة الشروط الطبية للمنشأة سواء من حيث التراخيص للمنشأة او للعاملين بها، وتم رصد العديد من الخالفات بتلك المنأت منها أدارة مركز طبي دون ترخيص، ووجود عمالة غير مؤهلة ولا تحمل ترخيص مزاولة المهنة الطب، ووجود اجهزة ليزر دون الحصول علي ترخيص من الوزارة.