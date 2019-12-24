أخبار مصر | "تعليم النواب" تطالب بإنشاء منافذ بيع أدوية حكومية بالمستشفيات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تعليم النواب" تطالب بإنشاء منافذ بيع أدوية حكومية بالمستشفيات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامى هاشم، اجتماع اليوم الثلاثاء، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد محمود العتمانى، حول سوء الخدمة المقدمة لعمل جراحات بمستشفيات الجامعة بمحافظة الدقهلية، وكذلك مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب الدكتور سامى المشد، بشأن سوء الخدمة الطبية وسوء المعاملة مع المرضى فى مستشفيات جامعة المنوفية.

وطالبت اللجنة، بإنشاء منافذ بيع لشركات الأدوية والمستحضرات الطبية الحكومية التابعة لقطاع الأعمال العام بالمستشفيات الجامعية للتيسير على المرضى، وقررت اللجنة رفعتلك التوصية للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزارء، والوزراء المُختصين لتنفيذها.

ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة التي عقدت بالأمس، على التعديلات الجديدة على قانون التصالح في مخالفات البناء، وتم إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.

كما وافق المجلس أمس أيضًا، على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعدا لمناقشة 32 طلبا للمناقشة العامة تقدم بها النواب.

